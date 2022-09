Benfica faz história e está na Liga dos Campeões de basquetebol

O Benfica garantiu este domingo a presença na Liga dos Campeões de basquetebol pela primeira vez, ao vencer os alemães do Brose Bamberg, por 73-87, na final do torneio de qualificação. É a primeira vez na história que uma equipa portuguesa marcará presença na Champions do basket.

Os encarnados já tinham deixado pelo caminho os Golden Eagle Ylli (67-92), do Kosovo, e o Keravnos (65-73), de Chipre, batendo agora uma equipa de uma das principais ligas europeias. A grande figura do jogo foi o extremo Ivan Almeida, que terminou com 39 pontos, 8 ressaltos e 2 roubos de bola.

Bem-vindo, @SLBenfica! Ivan Almeida puts up superhero numbers to take down juggernauts Brose Bamberg in the Final - SL Benfica are the first team in #BasketballCL! pic.twitter.com/b5Z5oJRsDQ - Basketball Champions League (@BasketballCL) September 25, 2022

A equipa de de Norberto Alves garantiu assim uma qualificação histórica para a fase regular da FIBA Champions League. O Benfica irá integrar o grupo F, juntamente com os espanhóis do BAXI Manresa, os letões do VEF Riga e os franceses do Limoges.

Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Brose Bamberg -- Benfica, 73-87.

Ao intervalo: 33-44.

Sob a arbitragem de Ademir Zurapovic (Bósnia-Herzegovina), Michal Proc (Polónia) e Radomir Vojinovic (Montenegro) as equipas alinharam e marcaram:

- Brose Bamberg (73): Amir Bell (9), Justin Wright-Foreman (25), Jaromir Bohacik (21), Gabriel Chachashvili (2) e Christian Sengfelder (6). Jogaram ainda: Tyreese Blunt, Vaidas Kariniauskas (2), Kevin Wohlrath, Jannis Sonnefeld, Solomon Young, Spencer Reaves e Patrick Heckmann (8).

Treinador: Oren Amiel.

- Benfica (87): Aaron Broussard (8), João 'Betinho' Gomes (2), Toney Douglas (10), Terrel Carter II (10) e Ivan Almeida (39). Jogaram ainda: José Barbosa (5), Mekram Bem Romdhane (4), Tomás Barroso (3), Maik Zirbes e James Ellisor (6).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 21-20 (10minutos), 33-44 (intervalo), 59-70 (30 minutos) e 73-87 (resultado final).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores