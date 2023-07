Benfica e Grupo SANA celebram parceria com benefícios para sócios do clube

O Grupo SANA e o SL Benfica anunciaram, esta quarta-feira, a nova parceria para as próximas cinco épocas, que promete benefícios para as equipas desportivas e, principalmente, para os sócios do Sport Lisboa Benfica.

O relvado do Estádio da Luz foi o local escolhido para a cerimónia da junção do Grupo SANA à lista de parceiros oficiais do SL Benfica, que contou com a presença do vice-presidente do Benfica, José Francisco Gandarez e com o Diretor de Comunicação do Grupo SANA, Pedro Miguel Ramos.

"Estamos aqui hoje com especial satisfação, porque vamos anunciar a celebração de uma parceria de longo prazo com o Grupo SANA, a qual nos satisfaz e honra, quer pela liderança que o Grupo tem no negócio da hospitalidade, quer pela sua ambição internacional", disse o vice-presidente do Benfica, José Francisco Gandarez.

Apesar do Grupo SANA ter sido sponsored do SL Benfica na Eusébio Cup - há dois anos, frente ao Marselha, e no ano passado, com o Newcastle -, este foi o momento escolhido por ambas as partes para realizar esta inédita parceria.

Além disso, foi mencionado que o Benfica tem-se habituado, a nível das suas mais valias, dos seus parceiros e dos seus patrocinadores, a ter relações de longo prazo. "Esta é uma parceria que podemos anunciar hoje que terá 5 anos, portanto esperamos que seja aprofundada e que permita duas grandes dimensões para o universo Sport Lisboa Benfica", acrescentou o vice-presidente do Benfica.

O Grupo SANA demonstrou contentamento com esta inédita parceria, "este é um palco muito nobre que nós, a partir de hoje, vamos ocupar, um palco desportivo, em que o objetivo é estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e do público em geral", disse o Diretor de Comunicação do Grupo SANA, Pedro Miguel Ramos.

Durante a cerimónia, foram destacados os dois principais objetivos desta parceria.

"Em primeiro lugar, pretende-se permitir que todas as equipas desportivas do SL Benfica possam beneficiar das condições dos hotéis do Grupo SANA, quer em Portugal quer a nível internacional. Em segundo lugar, o objetivo é que os nossos sócios também possam usufruir de condições especiais", destacou José Francisco Gandarez.