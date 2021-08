Benfica defronta PSV ou Midtjylland no play-off se ultrapassar Spartak

O Benfica vai defrontar o vencedor da eliminatória entre os holandeses do PSV Eindhoven e os dinamarqueses do Midtjylland no play-off da Liga dos Campeões em futebol, caso ultrapasse o Spartak Moscovo, ditou esta segunda-feira o sorteio.

A formação encarnada joga na quarta-feira em Moscovo e recebe em 10 de agosto a equipa de Rui Vitória, na terceira pré-eliminatória e, seguindo em frente, disputa o play-off em 17 ou 18 (primeira mão), na Luz, e 24 ou 25 (segunda), fora.

No caso de vencer os dois duelos, o conjunto comandado por Jorge Jesus junta-se ao campeão nacional Sporting e ao vice FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, que tem sorteio marcado para 26 de agosto e arranca em 14 de setembro.

Programa do play-off:

Caminho das Ligas

Mónaco/Sparta Praga - Genk/Shakhtar Donetsk

Spartak Moscovo/Benfica - PSV Eindhoven/Midtjylland

Caminho dos Campeões

Salzburgo - Brondby

Cluj/Young Boys - Ferencvaros/Slavia Praga

Malmö/Rangers - Olympiacos/Ludogorets

Estrela Vermelha/Sheriff - Dinamo Zagreb/Legia Versóvia

Nota: As equipas indicadas em primeiro lugar jogam a primeira mão em casa.