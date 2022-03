Benfica enfrenta o Liverpool nos quartos de final da Champions

O Benfica vai defrontar o Liverpool nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, sendo que o primeiro jogo será no Estádio da Luz, no dia 5 ou 6 de abril, enquanto o segundo jogo será uma semana depois (a 12 ou 13 de abril) em Anfield.

The quarter-finals are set! ✔️



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

Se a equipa de Nélson Veríssimo passar a eliminatória com os ingleses, já sabe que nas meias-finais terá pela frente o vencedor do duelo entre Villarreal e Bayern Munique.

Benfica e Liverpool têm um grande histórico em eliminatórias europeias, sendo que os encarnados ultrapassaram apenas uma vez os ingleses em cinco eliminatórias. Foi precisamente na época 2005/06, na Champions, quando os reds, que na altura eram campeões europeus, perderam os dois jogos: na Luz por 1-0 com golo de Luisão e em Anfield por 2-0 com golos de Simão e Miccoli.

A última vez que as duas equipas se encontraram foi, curiosamente, para os quartos-de-final da Liga Europa, com o Benfica a vencer em casa por 2-1 (dois golos de Cardozo), mas a ser derrotado fora por 4-1 (mais um golo de Cardozo).

No total, em 10 jogos entre as duas equipas, o Liverpool venceu seis jogos, enquanto o Benfica ganhou quatro.

Benfica vs Liverpool #UCLdraw pic.twitter.com/idtJKmeIxK - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

O Liverpool ocupa atualmente o segundo lugar da Premier League com 69 pontos, a apenas um do líder Manchester City. Em todas as competições, a equipa treinada por Jürgen Klopp contabiliza 34 vitórias, nove empates e apenas três derrotas. Na Liga dos Campeões venceu o grupo B só com vitórias, deixando para três Atlético de Madrid, FC Porto e AC Milan. Frente aos dragões venceram por 5-1 em Portugal, tendo em casa ganho por 2-0. Nos oitavos-de-final, o Liverpool afastou o Inter Milão com uma vitória em Itália por 2-0 e uma derrota de 0-1 em Anfield.

No plantel de Klopp, destacam-se os avançados Mohammed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota, Roberto Firmino e o colombiano Luis Díaz, que em janeiro foi contratado ao FC Porto. Na baliza contam com Alisson Becker, titular da seleção do Brasil, enquanto o holandês Virgil van Dijk comanda uma defesa onde se destacam também os laterais Alexander-Arnold e Robertson. No meio-campo não faltam alternativas de qualidade ao Liverpool, que ter jogadores como Fabinho, Naby Keita, Thiago Alcântara ou o capitão Jordan Henderson.

Nos outros jogos dos quartos-de-final, destaque para o duelo entre portugueses no Manchester City, de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, frente ao Atlético de Madrid, de João Félix.

Enquanto isso, o campeão europeu Chelsea recebe o Real Madrid, o clube mais titulado na Champions. Finalmente, os espanhóis do Villarreal, que eliminaram a Juventus, enfrentam o Bayern Munique, curiosamente a única equipa que venceu o Benfica nesta edição da Liga dos Campeões.

Jogos dos quartos-de-final:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atlético de Madrid

Villarreal-Bayern Munique

Benfica-Liverpool

Jogos das meias-finais:

Manchester City/At. Madrid - Chelsea/Real Madrid

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Munique