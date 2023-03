O Benfica tem a segunda maior percentagem de vitórias da Europa em jogos relativos ao campeonato, sendo apenas superado pelo Celtic, da Escócia. É esta a conclusão a uma análise aos 15 líderes das ligas mais representativas do Velho Continente, de acordo com o ranking da UEFA.

O clube da Luz, sob as ordens de Roger Schmidt, está a realizar uma campanha fantástica na I Liga. Líder isolado com 68 pontos, com 10 de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, as águias só tropeçaram esta época em três dos 25 jogos realizados - uma derrota fora com o Sp. Braga e empates com V. Guimarães (fora) e Sporting (casa). Ou seja, perderam nove de um total possível de 78 pontos.