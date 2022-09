Benfica conquista Supertaça feminina de futsal pela sétima vez

O Benfica conquistou, este domingo, a Supertaça feminina de futsal pela sétima vez, ao bater na final, disputada no Centro de Congressos e Desportos de Matosinhos, o Nun'Álvares por 4-3, no desempate por penáltis.

Numa partida muito equilibrada, embora com ligeiro ascendente benfiquista, as encarnadas, campeãs nacionais, adiantaram-se no marcador por Fifó, aos sete minutos, mas o Nun'Álvares, vencedor da Taça de Portugal na época passada, igualou ainda na primeira parte, por Balona, aos 16.

O resultado manteve-se igualado até final do tempo regulamentar e prolongamento, tendo o Benfica se superiorizado nos penáltis por 4-3.

Marta Costa foi a figura 'encarnada' ao entrar na quadra para os penáltis e ao defender os últimos dois, o primeiro que segurou a igualdade no desempate e o último que deu a vitória, já depois de Fifó ter inaugurado o marcador, aos sete minutos, e Balona ter empatado (16), no tempo regulamentar.

As campeãs nacionais procuravam vingar-se das duas derrotas perante das fafenses na Taça de Portugal e Taça da Liga na época anterior, com Fifó em destaque no regresso às 'águias', num remate à trave logo aos três minutos.

A internacional portuguesa não estava com meias medidas e, aos sete minutos, fletiu da direita para o meio, arranjou espaço e atirou forte ao ângulo superior, sem hipótese para a colega de seleção Maria Odete.

O jogo estava intenso, digno de uma final, apesar de o Nun'Álvares demonstrar dificuldade em criar perigo, numa altura em que Maria Odete ia evitando que a vantagem aumentasse, ao segurar remates de Angélica e Fifó.

No entanto, as fafenses chegaram à igualdade na primeira vez que colocaram Ana Catarina à prova, depois de Cátia Morgado ter obrigado a 'guardiã' a defender para canto, na cobrança, Loira descobriu Balona ao segundo poste, que só teve de encostar, igualando a partida antes do intervalo.

No regresso do descanso, Loira e Balona ficaram perto de assinar a reviravolta, uma entrada forte que serviu para despertar as benfiquistas, que, a partir daí, somaram várias oportunidades para regressar à vantagem.

A maior parte das tentativas era travada por Maria Odete, se bem que as 'águias' revelaram manifesta falta de eficácia, quando Inês Fernandes e Angélica desperdiçaram duas ocasiões de baliza aberta, separadas por dois minutos.

Até ao final do tempo regulamentar, destaque para duas defesas de Ana Catarina que evitou os golos de Balona e de Pisko, enquanto Maria Odete defendeu a tentativa de Inês Fernandes.

Na etapa complementar, era notório o maior cansaço das jogadores do Nun'Álvares, provocado pela menor rotação vinda do banco de suplentes, apesar de Pisko ter ameaçado logo no primeiro minuto, em jogada individual.

Na outra baliza, Maria Odete mostrava-se inspirada e voltou a negar Fifó e Angélica. O segundo tempo de prolongamento não trouxe nada de relevante, exceto as quebras físicas das jogadoras de ambos os lados, e a decisão seguiu para as grandes penalidades.

Na decisão através das grandes penalidades, Marta Costa ocupou a baliza das 'águias' e foi instrumental na vitória, depois de uma série de três conversões para cada lado, Sara Ferreira acertou no 'ferro', mas a 'guardiã' benfiquista segurou o remate de Loira, e já depois de Angélica recolocar as lisboetas em vantagem, Marta Costa voltou a defender o remate de Balona e garantiu a sétima vitória do Benfica na competição.