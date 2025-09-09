Benfica com lucro de 34,4 milhões de euros em 2024/25 muito à custa da venda de jogadores

O Benfica apresentou um resultado líquido positivo de 34,4 milhões de euros, na época 2024/25, depois de na temporada anterior a administração da SAD ter comunicado um prejuízo de 31,4 milhões. Um resultado positivo muito à custa da venda de jogadores, uma vez que, sem os valores das transferências o resultado líquido seria negativo em 12 milhões.Segundo o Relatório e Contas do exercício até ao final de junho e revelado esta terça-feira, dia 9 de setembro, e enviado à CMVM, os gastos operacionais subiram 21,9% para os 226,7 milhões de euros. Um dos principais fatores desse crescimento fora as indemnizações pagas a Roger Schmidt e à sua equipa técnica, demitidos devido aos maus resultados desportivos a 31 de agosto de 2024, embora a rescisão só tenha sido assinada 104 dias depois. Só ao treinador alemão o Benfica pagou 8,7 milhões de euros. O outro motivo foi a passagem da gestão do futebol feminino do clube para a SAD. O resultado operacional foi positivo em 3,9 milhões de euros, consequência do impacto líquido positivo do Mundial de Clubes, prova que rendeu ao emblema da Luz 17,1 milhões de euros, e a uma performance financeira de mais 23,8 milhões nas competições europeias do que na temporada 2023/24, totalizando mais de 70 milhões. Fatores que contribuíram para o primeiro resultado positivo após sete épocas, ou seja, desde 2017/18.O rendimento com a transação de jogadores foi de 117, 3 milhões de euros, mas sendo que a venda de passes de atletas ascendeu a 188,9 milhões na época 2024/25, temporada em que o clube transferiu João Neves para o PSG por 60 milhões (valores brutos), Marcos Leonardo para o Al Hilal (40) e David Neres para o Nápoles (28).E olhando já para o mercado deste verão, o Benfica amealhou mais de 138 milhões de euros com transferências de jogadores, com destaque para a venda de Alvaro Carreras ao Real Madrid, que resultou num lucro de 40 milhões. O investimento em ano de eleições, marcadas para 25 de outubro, foi quase recorde e atingiu os 138,2 milhões, segundo o Relatório e Contas, onde a SAD revela que Richard Ríos custou 27,4 milhões de euros (mais 400 mil do que o noticiado na altura). Já Sudakov implicou gastos de 27 milhões (podendo chegar aos 32). Resumindo, os capitais próprios subiram até aos 116 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos quatro anos, a dívida líquida baixou cinco milhões de euros (vale 196,9 milhões), o passivo total diminui 1,8% face ao período homólogo para os 474,9 milhões, enquanto os ativos superam os 500 milhões.O naming do Estádio da Luz e a renovação do contrato com a AdidasOs números mostram o “controlo financeiro, mesmo após investimentos significativos no plantel”, segundo a direção de Rui Costa. Nuno Catarino garante que a SAD do Benfica não está pressionada a vender em janeiro se não for às compras. O administrador da SAD fez mesmo uma revelação na apresentação das contas aos jornalistas: "Poderíamos ter feito a maior venda deste mercado no último dia do nosso mercado de transferências." O nome do jogador ficou para o presidente Rui Costa revelar se quiser."O objetivo que tínhamos era que o que realizávamos em vendas era para realizar em compras. Temos um equilíbrio. A capacidade financeira existe e fomos casando as operações para procurar um equilíbrio. Este era o plano. Não tem de ser um objetivo. É a condição limite para equilibrar o exercício. Mas quando chegarmos ao objetivo dos 500 milhões de euros de receita podemos fazer mais compras do que vendas e manter a operação estabilizada", disse, vincando que este mercado foi "diferente de todos" e "parecia que qualquer jogador valia 20 milhões à cabeça". O naming do Estádio da Luz continua em equação - "Temos um valor pré-definido que tem de acontecer" - e existem conversas para renovar e melhorar o acordo com a Adidas, que está a terminar. "Não nos passa pela cabeça que agora vendemos 370 mil camisolas não tenhamos um contrato melhor. O contrato já foi melhorado ao longo dos anos e há sempre a variável sobre camisolas vendidas. Mas estamos à espera de uma melhoria muito significativa de contrato", defendeu Nuno Catarino.isaura.almeida@dn.pt.I Liga bateu recorde de investimento em reforços para 2025/26. Benfica foi o que mais gastou