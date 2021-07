Benfica reage: Clube e Benfica SAD não são arguidos

A Benfica SAD garantiu, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que nem a SAD nem o clube foram constituídos arguidos, na sequência da detenção de Luís Filipe Vieira esta quarta-feira.

Por outro lado, o emblema esclarece que "as funções desempenhadas pelo Presidente do Conselho de Administração [Vieira] serão, na medida que se mostre necessária, asseguradas nos termos previstos na lei e nos estatutos. Ou seja, será Vieira a decidir quem ficará ao leme na sua ausência.

A Sociedade encarnada informou ainda em comunicado, que irá agora pedir à CMVM para que seja feita "uma adenda ao prospeto aprovado em 1 de julho de 2021" do empréstimo obrigacionista "Benfica SAD 2021-2024", no valor de 35 milhões de euros.

Também a direção do clube, que esteve reunida na tarde desta quarta-feira para "analisar a situação decorrente da investigação de que é alvo pelas autoridades judiciais Luís Filipe Vieira", assegurou "plena colaboração às entidades competentes, no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências."



"Todos os membros da direção estão firmemente determinados a defender sem qualquer reserva, de forma coesa e como lhes compete, os interesses do Clube, que, esclarece-se, não é objeto da investigação", destacaram em comunicado, garantindo que a "ambição, competitividade e gestão do clube se encontram asseguradas, no respeito e em observância das normas regulamentares estabelecidas nos estatutos".