Benfica anuncia Sudakov por empréstimo com cláusula de compra obrigatória. Negócio pode chegar aos 38 milhões

O Benfica anunciou este sábado, 30 de agosto, a contratação do médio ofensivo ucraniano Heorhii Sudakov por empréstimo válido até ao final da temporada, conforme comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A SAD encarnada esclarece que paga desde já uma taxa de empréstimo de 6,75 milhões de euros, sendo que o Benfica fica obrigado à contratação a título definitivo, de acordo com uma cláusula obrigatória no acordo com o Shakhtar Donetsk, que receberá então 20,25 milhões de euros.Além disso, o clube ucraniano poderá ainda receber mais cinco milhões de euros, que fica dependente do cumprimento de "objetivos individuais e coletivos". O Shakhtar terá ainda direito a uma percentagem de 25% do valor de uma futura transferência do referido jogador. Ainda assim, o Benfica terá a opção de "reduzir essa percentagem, de 25% para 15%, mediante o pagamento de um valor fixo de seis milhões de euros".Na prática, se forem cumpridos todos os objetivos, o Benfica poderá desembolsar 32 milhões de euros, que podem depois chegar aos 38 milhões se exercer a opção para reduzir as mais-valias do Shakhtar sobre o futebolista.Sudakov é o novo número 10 da equipa de Bruno Lage, sucedendo ao turco Orkun Kökçü, chegando à Luz como uma das jovens estrelas do futebol ucraniano. Com apenas 22 anos já contabiliza 29 internacionalizações e três golos.Eis o comunicado à CMVM na íntegra:"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Shakhtar Donetsk para o empréstimo do jogador Heorhii Sudakov durante a época desportiva 2025/26, por um montante de € 6 750 000 (seis milhões setecentos e cinquenta mil euros). O referido acordo inclui uma cláusula obrigatória para o exercício da transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador, a partir da época 2026/27, por um montante de € 20 250 000 (vinte milhões duzentos e cinquenta mil euros), e estipula uma remuneração variável associada a objetivos individuais e coletivos, no valor máximo de € 5 000 000 (cinco milhões de euros). Assim, o valor global da transferência poderá atingir o montante de € 25 250 000 (vinte cinco milhões duzentos e cinquenta mil euros). A Benfica SAD terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5%, para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. O Shakhtar Donetsk terá ainda direito a receber uma percentagem de 25% do valor de uma futura transferência do referido jogador. Importa referir que a Benfica SAD tem a opção de reduzir essa percentagem, de 25% para 15%, mediante o pagamento de um valor fixo de € 6 000 000 (seis milhões de euros).".