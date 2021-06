Benfica anuncia o primeiro reforço: Rodrigo Pinho

O Benfica anunciou esta quarta-feira o primeiro reforço para a época 2020-21. Trata-se do avançado brasileiro Rodrigo Pinho, que chega à Luz a custo zero, depois de ter terminado contrato com o Marítimo, clube pelo qual marcou 15 golos em 21 jogos na temporada passada.

O jogador de 30 anos assinou contrato válido até 2026, sendo apresentado oficialmente esta quinta-feira à tarde, de acordo com o site oficial dos encarnados.