Benfica anuncia contratação de Gil Dias ao Mónaco

O Benfica anunciou esta sexta-feira a contratação do avançado Gil Dias, que assinou contrato válido até 2026.

O jogador de 24 anos pertencia aos quadros do Mónaco, sendo que na época passada esteve emprestado ao Famalicão, onde fez 33 jogos e marcou dois golos.

Gil Dias foi internacional nas camadas jovens da seleção nacional, tendo feito a formação no Gafanha, Sporting (uma época), Sanjoanense e Sp. Braga. Enquanto sénior jogou no Mónaco, Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Notingham Forest, Olympiacos, Granada e Famalicão.

De acordo com o site oficial do Benfica, o jogador será apresentado nos próximos dias. No dia em que a equipa de Jorge Jesus regressou ao trabalho, chegou à Luz o segundo reforço tendo em vista a nova época, depois de garantido o avançado brasileiro Rodrigo Pinho.