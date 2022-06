Benfica anuncia contratação de David Neres por 15,3 milhões de euros

Entra David Neres, sai Everton. O Benfica anunciou ontem , com apenas 13 minutos de diferença, as duas mais recentes movimentações no seu plantel, com comunicados enviados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

✍️ Bem-vindo, David Neres!#EPluribusUnum || #DavidNeres pic.twitter.com/qRIAo0Jmre - SL Benfica (@SLBenfica) June 20, 2022

Primeiro o adeus a Cebolinha, que diz adeus à Luz após duas épocas muito abaixo das expectativas, nas quais fez 95 jogos e marcou 15 golos. Logo a seguir foi a vez de anunciar David Neres que chega do Shakhtar Donetsk, onde não chegou a jogar devido à guerra na Ucrânia, por 15,3 milhões de euros. O extremo de 25 anos é a nova grande esperança dos adeptos benfiquistas, que esperam desta vez ver afirmar-se um futebolista que brilhou no São Paulo e no Ajax, tendo inclusive chegado à seleção brasileira, pela qual fez sete jogos e marcou um golo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

David Neres assinou contrato válido por cinco épocas, ou seja, até junho de 2027, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros.

A mensagem de David Neres!#EPluribusUnum || #DavidNeres pic.twitter.com/jFMx2KbW3g - SL Benfica (@SLBenfica) June 20, 2022

Benfica com 10% de Everton

No anúncio dos detalhes da transferência de Everton para o Flamengo, o Benfica esclareceu que transacionou 90% dos direitos económicos por 13,5 milhões de euros. No entanto, o montante total da transação "poderá atingir ou superar os 16 milhões de euros", de acordo com o que foi comunicado à CMVM.

Isto porque no acordo com os dois clubes ficou acertado que a SAD encarnada terá direito a receber um milhão de euros se o Flamengo atingir objetivos desportivos, que não foram revelados. Contudo, o Benfica terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura transferência ou então a receber 1,5 milhões de euros, que dependerão da manutenção do vínculo laboral do jogador com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025 e da concretização de objetivos relacionados com o rendimento desportivo de Everton Cebolinha.

No comunicado foi ainda informado que será o clube do Rio de Janeiro a responsabilizar-se pela retenção e distribuição da verba relacionada com o mecanismo de solidariedade aos clubes que formaram o atleta, sendo que o Benfica deduzirá os 10% relativo às comissões da transferência nesse montante relativo ao mecanismo de solidariedade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Everton Soares (@evertons)



Numa publicação na sua conta de Instagram, Everton lamentou o facto de não ter conseguido brilhar com a camisola do Benfica, mas fez questão de deixar o seu "agradecimento" pelas duas épocas que passou na Luz. "Certamente não foi da forma com a qual imaginávamos, foram duas temporadas difíceis e de muita aprendizagem e sabedoria. Saio em busca de um novo desafio, mas com a certeza de que sempre carregarei as melhores memórias", frisou.

Seguem-se Ricardo Horta e Enzo Fernández

David Neres já será um dos reforços que vai marcar presença no arranque dos trabalhos do Benfica para a nova época, agendados para sexta-feira com os exames médicos e físicos. Mas até lá os encarnados vão procurar garantir mais reforços, sendo que Ricardo Horta, do Sp. Braga, surge como prioritário, à semelhança do médio argentino Enzo Fernández, jovem de 21 anos que pertence ao River Plate.

Tratam-se de dois processos complicados, que já se arrastam há algumas semanas, sendo que o negócio de Ricardo Horta está dependente de uma conversa com o presidente do Sporting de Braga, que tem resistido a uma negociação, tendo recusado uma proposta de cerca de 10 milhões de euros. Contudo, a SAD do Benfica irá voltar à carga, podendo inclusive envolver outros dois jogadores no negócio, no caso Diogo Gonçalves e Gil Dias, que assim podem rumar ao Minho.

O caso Enzo Fernández também estará a entrar na fase decisiva, sendo que, de acordo com a ESPN da Argentina, o Benfica irá pagar os 20 milhões de euros da cláusula de rescisão que constam do contrato do atleta com o River Plate, o que ainda de acordo com a mesma fonte desbloqueará de imediato transferência do médio de 21 anos para a Luz, caindo assim por terra a possibilidade de o jogador se transferir apenas em janeiro. No entanto, para já o Benfica não confirmou esta notícia.

Refira-se que até ao momento o Benfica 2022-23, que será treinado pelo alemão Roger Schmidt, tem já quatro reforços garantidos, são eles o defesa-direito Alexander Bah (ex-Slavia Praga), o defesa-esquerdo Mihailo Ristic (ex-Montpellier), o avançado Petar Musa (ex-Boavista) e David Neres.