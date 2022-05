Benfica anuncia a contratação do defesa-esquerdo Ristic

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa-esquerdo sérvio Mihailo Ristic, que assinou contrato válido por quatro temporadas.

O jogador, de 26 anos, chega à Luz a custo zero, depois de ter terminado contrato com os franceses do Montpellier.

Este é o segundo reforço anunciado pelos encarnados para a próxima época, depois do avançado Petar Musa, que na época passada representou o Boavista. Isto numa semana em que também foi oficializado o novo treinador, o alemão Roger Schmidt.

✍️ Bem-vindo, Mihailo Ristić!



⚽️ Welcome!#EPluribusUnum pic.twitter.com/u4sGxAqtSQ - SL Benfica (@SLBenfica) May 26, 2022

Ristic foi sete vezes internacional pela seleção da Sérvia, apesar de ter nascido na cidade bósnia de Bijeljina. Foi formado no Rudar Ugljevik e no Estrela Vermelha, onde fez a transição para sénior. Em 2017 mudou-se para os russos do Krasnodar, clube que o emprestou ao Sparta Praga, antes de se mudar para França, onde representou o Montpellier durante três épocas e meia.