Benfica ainda tem fé na missão impossível e vê Klopp valorizar Darwin

Darwin marcou o golo do Benfica no jogo da primeira mão.

O Benfica joga esta quarta-feira em Anfield (20,00, TVI) com o Liverpool e tem pela frente uma missão quase impossível, que é recuperar de uma desvantagem de 3-1 sofrida na Luz no jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Mesmo que seja eliminado, esta campanha europeia, além dos quase 65 milhões de euros que deixou nos cofres da SAD, serviu para inflacionar o preço de Darwin Núñez. E esta terça-feira o treinador do Liverpool voltou a dar uma ajuda, num dia em que o treinador Nelson Veríssimo disse acreditar que as águias podem seguir para as meias-finais.

"Darwin é um rapaz muito bom, já o conhecia antes, claro, mas jogou bem contra nós. É fisicamente forte, rápido e calmo a finalizar. É muito bom. Se se mantiver sem lesões, terá uma grande carreira pela frente", perspetivou o técnico alemão, que na conferência de imprensa chamou a atenção para a velocidade de Rafa, antes de saber que o avançado benfiquista vai falhar o jogo devido a lesão.

Também Veríssimo deixou palavras elogiosas para o avançado uruguaio, admitindo que poderá deixar o clube no final da época. "É a lei do mercado. Está a ter uma evolução muito grande, tem qualidade inata, está a construir o seu caminho em função do que faz individualmente e em equipa. No final da época, se tiver de ir, temos de aceitar, mas é a lei do mercado. Há mercados mais fortes e em função disso há jogadores que não conseguimos manter. O Benfica não foge a isso", referiu.

Darwin foi o autor do golo do Benfica na Luz e tem estado em destaque esta temporada nas provas internas e também na Champions. O internacional uruguaio tem 31 golos apontados em 36 jogos, cinco dos quais na Liga dos Campeões - além do golo ao Liverpool, bisou contra o Barcelona e também faturou diante do Bayern Munique e do Ajax. Daí que sejam recorrentes as notícias que o apontam a um grande do futebol mundial no final da temporada, podendo a SAD do Benfica realizar um grande encaixe com um jogador que custou 24 milhões de euros.

Acreditar no sonho

A missão do Benfica é praticamente impossível, mas o treinador Nelson Veríssimo não atira a toalha ao chão, nem irá poupar jogadores a pensar no jogo de domingo, em Alvalade, contra o Sporting, onde a sua equipa terá forçosamente de vencer para ainda poder sonhar com o segundo lugar e a consequente entrada direta na Champions da próxima época.

"Não, não vamos fazer gestão. O jogo de amanhã é o jogo de amanhã e sabemos da importância que tem. Estamos numa eliminatória onde não estamos há cinco ou seis anos, e estamos à beira, ainda que saibamos dessa dificuldade, de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, algo que o clube nunca alcançou neste formato. Vamos com esse sonho de que é possível e entrar com a equipa mais forte, tendo em consideração que os que não entrarem também poderão dar resposta positiva. Temos confiança e ambição de que as coisas vão correr bem", disse Veríssimo.

O técnico do Benfica está consciente do grau de dificuldade do jogo, mas frisou que "frente a uma das melhores equipas do mundo, é preciso acreditar". "Vamos com a ambição natural de quem acredita muito naquilo que está a fazer. Levamos uma desvantagem de dois golos, mas acreditamos que as coisas podem mudar. Fazendo um golo primeiro que o Liverpool o rumo do jogo pode mudar. Apesar de termos perdido o jogo da primeira mão, olhando para aquilo que foi jogado, e após a análise que fizemos, é perceber que apesar da dificuldade que sabemos que vamos encontrar, porque vamos jogar com uma das melhores equipas do mundo, temos de acreditar. Certamente vão haver espaços que podemos explorar e temos de ser eficazes na concretização e consistentes no processo defensivo."

Klopp está à espera de um Benfica a entrar "a todo o gás" para tentar marcar cedo, mas acredita lembra que além da vantagem de dois golos, o Liverpool vai jogar na sua casa. "Más notícias para o Benfica: vão estar em Anfield. Não vão jogar apenas contra nós, vão jogar contra a multidão", atirou.

"Está 3-1 ao intervalo, é tão difícil como um 2-0. É bom, é uma base boa, mas se eles marcam, e sentimo-lo com o Inter Milão, o jogo muda. Sentimos isso na Luz. Estávamos a controlar o jogo e, quando o Benfica marcou, o jogo ficou diferente. Temos de estar alerta, jogar com aquela raiva positiva, temos de estar prontos. Temos de fazê-los sentir que este é um lugar no qual não querem estar", acrescentou.

