Bélgica desilude e cai na fase de grupos depois de empatar com a Croácia

A Croácia e a Bélgica empataram 0-0 esta quinta-feira. Com este resultado, os belgas foram afastados do Mundial, com a Croácia, vice-campeã do Mundo, a seguir em frente.

Os croatas ameaçaram logo no primeiro minuto, por Ivan Perisic, que atirou ao lado, e ao quarto de hora, o ala belga Yannick Ferreira Carrasco cometeu penálti, mas a decisão foi revertida pelo VAR por fora-de-jogo.

Perto do final do encontro, e já por entre o desespero dos últimos minutos, Lukaku falhou quatro oportunidades claras de golo, atirando ao poste numa delas - de baliza aberta - e, noutra, falhando em cima da linha. Com este nulo, os belgas marcaram apenas um golo nos três jogos, o que é o pior registo da equipa desde 1930, altura em que não tinham marcado nenhum. No entanto, com apenas dois golos sofridos, passa a ser o melhor registo defensivo nacional na prova.

Com isto, a Croácia fez cinco pontos, menos dois que Marrocos, e a Bélgica ficou pelo caminho, com quatro.

