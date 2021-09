Belenenses volta à ribalta. Sporting visita o Restelo para a Taça

O Clube de Futebol "Os Belenenses" vai regressar à ribalta do futebol nacional pois no próximo dia 17 de outubro vai receber o campeão nacional Sporting, no Estádio do Restelo, ditou o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal realizado esta quarta-feira.

Os azuis subiram na última época ao Campeonato de Portugal depois de em 2018 se terem separado do SAD, na sequência de um litígio judicial, tendo por essa razão o clube formado uma equipa que começou a jogar no último escalão nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa.

Este será o jogo que motivará maior curiosidade das 32 partidas sorteadas, das quais se destacam ainda a visita do Benfica ao Trofense, da II Liga, enquanto o FC Porto desloca-se a Sintra para enfrentar o Sintrense, do Campeonato de Portugal.

Enquanto isso, o Sporting de Braga inicia a defesa do título na Taça de Portugal na Moita, frente ao Moitense, uma das três equipas sobreviventes dos campeonatos distritais.

O sorteio, realizado à porta fechada, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, integrou 64 clubes, três dos quais dos campeonatos distritais: além do Moitense, resistiram ainda às duas rondas iniciais Águias de Moradal, que recebe o Paços de Ferreira, e Cinfães, que joga em casa com o Farense.

De volta, à ribalta estará também o histórico V. Setúbal, atualmente a competir na Liga 3, que vai receber no Bonfim o Vizela, da I Liga.

A obrigatoriedade de os 18 primodivisionários jogarem fora de casa impossibilitou confrontos entre equipas da I Liga.

Confira todos os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

Oliveira do Hospital-V. Guimarães

Felgueiras-Estoril

Rio Ave-Boavista

Belenenses-Sporting

Varzim-Maritimo

Oriental Dragon-Moreirense

Condeixa-Gil Vicente

Sintrense-FC Porto

Águias do Moradal-Paços de Ferreira

Oliveirense-Portimonense

V. Setúbal-Vizela

Académica-Famalicão

Berço-Belenenses SAD

Camacha-Tondela

Leça-Arouca

U. Leiria-Santa Clara

Moitense-Sp.Braga

Trofense-Benfica

Benfica Castelo Branco-Penafiel

Feirense-Nacional

Leixões-Vilaverdense

Sp. Espinho-Caldas

Vilafranquense-Real SC

Cinfães-Farense

Valadares-Casa Pia

Alverca-Anadia

Mafra-União de Coimbra

Castro Daire-Olhanense

Serpa-Sp. Covilhã

Paredes-Ac. Viseu

Torreense-Fafe

Louletano-Estrela da Amadora