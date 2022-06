Belenenses sobe à Liga 3 em substituição do Cova da Piedade

O Belenenses vai subir à Liga 3, em substituição do Cova da Piedade, que não consta da lista de clubes licenciados para o terceiro escalão do futebol português divulgada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com os regulamentos, quem ocupa a vaga é o melhor classificação do Campeonato de Portugal, que neste caso são os azuis do Restelo, que foram o melhor terceiro classificado da fase de promoção e constam na lista de clubes licenciados para participar na Liga 3.

No total, foram aprovados 44 clubes no licenciamento da Liga 3, mas as candidaturas aconteceram antes de se saber quem ia disputar esta prova por mérito desportivo.

Assim sendo, esta é a quarta subida de divisão consecutiva do Belenenses, que em 2018 separou-se do Belenenses SAD e inscreveu-se para competir na III Divisão Distrital da AF Lisboa.

O emblema lisboeta vai juntar-se a históricos como Académica, União de Leiria e Vitória de Setúbal na Liga 3.