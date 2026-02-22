Basquetebol. Sporting vence FC Porto e ergue Taça de Portugal pela nona vez

O Sporting conquistou este domingo, 22 de fevereiro, pela nona vez a Taça de Portugal de basquetebol, ao vencer por 86-84 o FC Porto, vencedor das últimas duas edições.Na final disputada em Albufeira, os leões, que perdiam ao intervalo por 46-45, recuperaram um troféu que lhes escapava desde 2021/22.O Benfica, que caiu nos oitavos de final frente ao Sporting de Braga, continua a ser a equipa com mais triunfos na Taça de Portugal, 23 em 77 edições, mais sete do que o FC Porto e mais 14 do que o Sporting.