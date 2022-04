Barcelona vence Benfica a 17 segundos do fim e repete final com Sporting

O Barcelona venceu esta sexta-feira o Benfica por 5-4, após prolongamento, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, e vai disputar a final com o Sporting, no domingo (16.00, Eleven Sports), em Riga. Os encarnados jogarão assim pelo 3.º lugar às 13.00.

Os catalães reeditaram assim o jogo decisivo de 2021, que perdeu para o Sporting, que hoje venceu os franceses do ACCS Asnières de Ricardinho, por 6-2.

Os espanhóis asseguraram o triunfo a 17 segundos do final, com um golo de Adolfo, num jogo em que os encarnados tiveram um grande arranque e adiantaram-se logo no primeiro minuto, por Tayebi, tendo Rocha, aos nove, e Afonso, aos 17, ampliado para 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

A equipa catalã não se rendeu e entrou na segunda parte da mesma maneira que entrou o Benfica na primeira, com André Sousa marcar na própria baliza o primeiro golo espanhol, equipa que virou mesmo o resultado nesta etapa, com tentos de Ferrão (31') e Dyego (35' e 38'), mas o Benfica respondeu de imediato e empatou por Chishkala, no mesmo minuto, levando o jogo a prolongamento.

No tempo extra, e quando a partida parecia se encaminhar para os penáltis, Adolfo surgiu ao segundo poste num dos últimos lances da partida e encostou para o quinto golo, apurando a sua equipa para a final.