Barcelona despediu-se do seu capitão: "Piqué, Piqué, Piquenbauer"

O FC Barcelona isolou-se hoje na liderança provisória da Liga espanhola de futebol, ao impor-se, por 2-0, na receção ao Almeria, em jogo da 13.ª jornada, proporcionando uma despedida perfeita do defesa Gerard Piqué ao estádio Camp Nou. Os golos foram marcados pelo francês Dembélé, aos 48 minutos, e pelo neerlandês Frenkie de Jong, aos 62, mas todas as atenções estavam viradas para Piqué, que na quinta-feira anunciou a intenção de terminar a carreira, aos 35 anos, 14 dos quais envergando a camisola do Barça, tendo hoje disputado o penúltimo jogo, o derradeiro no recinto dos catalães.

Piqué foi homenageado antes, durante e depois da partida, com os jogadores da equipa catalã a jogarem com a inscrição Sempr3 (Sempre, com referência ao número três, habitualmente utilizado pelo central) e os adeptos a celebrarem a longa carreira do defesa, que conquistou 30 títulos pelos culés. O jogador não conteve as lágrimas no agradecimento após o apito final, quando as bancadas gritaram "presidente, presidente", mostrando assim que gostavam de o ver a liderar os destinos do clube. Durante o jogo, os adeptos gritaram: "Piqué, Piqué, Piquenbauer." Uma alusão a Franz Beckenbauer, considerado o melhor defesa central de todos os tempos.

Piqué ❤️#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/BIy7fS1Vpk - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) November 5, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O veterano jogador já tinha recebido uma enorme ovação quando foi substituído aos 85 minutos, num jogo que até começou mal para os anfitriões, com o avançado polaco Robert Lewandowski a desperdiçar uma grande penalidade aos sete minutos, acertando no poste da baliza do Almeria, e o nulo a persistir ao intervalo, mas o Barcelona quebrou a resistência do 15.º classificado na segunda parte.

"Pensei que já estava, tiraram-me um peso de cima. Não foram meses fáceis. Levo tudo, o que competi e joguei. Houve dias melhores e piores, com erros e coisas acertadas. Dei tudo e isso deixa-me orgulhoso", disse em lágrimas no final.

O Barcelona isolou-se no topo da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o rival Real Madrid, mas o campeão espanhol e europeu pode recuperar o comando do campeonato caso vença na segunda-feira no estádio do Rayo Vallecano, no encontro de encerramento da 13.ª jornada.

Carvalhal perde na estreia

A ronda ficou também marcada pela estreia do treinador português Carlos Carvalhal no comando técnico do Celta de Vigo, com uma derrota por 2-1 na receção ao Osasuna, que manteve a equipa galega muito próximo dos lugares de despromoção.

O avançado argentino Chimy Avila foi o principal responsável pela 'entrada em falso' de Carlos Carvalhal no futebol espanhol, ao marcar os dois golos da equipa visitante, aos oito e 28 minutos, tendo Iago Aspas concretizado o tento solitário dos anfitriões, aos 19, após assistência do argentino Cervi, antigo jogador do Benfica.

O treinador português apelou ao compatriota Gonçalo Paciência imediatamente após o intervalo, fazendo entrar o avançado para o lugar de Carles Perez aos 46 minutos, mas o Celta de Vigo foi incapaz de marcar e ocupa um preocupante 17.º lugar, o primeiro acima da zona vermelha da classificação.

O Celta de Vigo anunciou na quarta-feira que Carlos Carvalhal, de 56 anos, seria o substituto do argentino Eduardo Coudet como treinador da equipa de futebol, tendo assinado um contrato com validade até 2024.

O defesa português Domingos Duarte foi titular na receção do Getafe ao Cádiz, num jogo que terminou sem golos, mas com três expulsões (Gaston Alvarez e Portu nos anfitriões e Luís Hernandez nos visitantes, todas para lá dos 90 minutos), enquanto o Valladolid impôs-se por 2-1 em casa ao lanterna-vermelha Elche.