Bárbara Timo apura-se para a final de -63 kg e garante medalha

A judoca Bárbara Timo qualificou-se este sábado para a final do Grand Prix de Portugal, após vencer a espanhola Cristina Cabana Pérez, naquele que foi o seu quarto combate na competição que decorre em Almada.

Timo, medalha de bronze nos Mundiais de 2022, garantiu desde já uma medalha e resta saber se de ouro ou prata - em combate que disputará ainda hoje diante da brasileira Gabriella Moraes -, na prova que marca o arranque do circuito internacional deste ano e que entra nas 'contas' do apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.

Na meia-final, a judoca olímpica do Benfica, que se estreou no Grand Prix como terceira cabeça de série e 16.ª do ranking mundial de -63 kg, derrotou Cabana Perez (24.ª e sétima favorita), com a espanhola a ser eliminada com um terceiro castigo nos primeiros segundos do prolongamento.

Antes, a judoca portuguesa, que ficou isenta na primeira eliminatória, afastou também a angolana Diassonema Mucungui (100.ª), a sérvia Anja Obradovic (33.ª) e a croata Iva Oberan (22.ª), num percurso em que se mostrou sempre mais forte.

O desempenho de Timo acaba por fortalecer os seus objetivos, de estar entre as oito primeiras do 'ranking' mundial, numa categoria em que tem vindo a subir, após a mudança a seguir aos Jogos de Tóquio, em que desceu de -70 kg para -63 kg.

Também certo é que a judoca consegue agora a primeira medalha de Portugal na segunda edição que organiza do Grand Prix, depois de na sexta-feira Catarina Costa ter tido a melhor 'performance', mas fora do pódio, com um quinto lugar.

No primeiro dia estiveram em ação 17 judocas, a maioria dos quais eliminados na estreia, e hoje mais 12, num grupo em que se destaca ainda João Fernando (-81 kg), judoca que fez três combates, perdendo já nos oitavos de final diante do moldavo Mihail Latisev.

Na mesma categoria de -81 kg, Anri Egutidze foi o rosto do desalento no seu regresso a este peso, pelo qual pretende concluir o apuramento olímpico, com o judoca a cair no segundo combate, diante do israelita Sagi Muki, já no 'golden score'.

Outros judocas hoje que saíram da competição no Complexo Municipal de Desportos da Cidade de Almada com dois combates efetuados, foram Wilsa Gomes (-63 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg) e João Crisóstomo (-73 kg), enquanto Taís Pina (-70 kg), Otari Kvantidze, Saba Danelia e Lucas Bernardo (-73 kg) e Manuel Rodrigues e Diogo Rangel (-81 kg) perderam logo nos combates de estreia.