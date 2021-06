Bandeira lusa engolida pela multidão húngara mas bem presente

Veja as mensagem de apoio à seleção nacional no dia da estreia no Euro2020

A esfera armilar e as quinas, envolvidas pelo vermelho e verde, começaram a desfilar esta terça-feira pelas ruas de Budapeste bem cedo, assinalando o apoio que a seleção nacional vai receber in loco na estreia no Euro2020 de futebol.

Aquele instrumento de astronomia que se revelou tão importante para a navegação portuguesa em tempos idos voltou a ser determinante para distinguir os adeptos lusos no mar de húngaros, tendo em conta as cores idênticas das camisolas das duas seleções.

A presença portuguesa na capital magiar começou a evidenciar-se dias antes, mas só esta terça-feira, dia do Hungria-Portugal, do Grupo F do Euro2020, sentiu-se verdadeiramente o calor das vozes portuguesas, de todo constrangidas pelo facto de estarem em terreno adversário.

Faltando cerca de quatro horas para o início do embate, agendado para as 17:00 (hora de Lisboa), a circulação nas ruas que circundam o estádio Puskas Arena estava já limitada, obrigando a verdadeiros exercícios de mapeamento para enganar o trânsito.

Os adeptos lusos, cerca de 5.000 esperados no recinto, estão em clara minoria no interior da casa magiar, que contará com 67.000 pessoas, uma vez que este é o único dos 11 estádios que vão acolher jogos do Europeu com permissão para ter a lotação máxima.

Tal como se esperava, a arena húngara vai estar à pinha e, pelo que se percebe a pouco mais de uma hora do início da partida, os conselhos de etiqueta respiratória e de combate à pandemia de covid-19 em Portugal estão longe de ser respeitados dentro do estádio em que joga a seleção magiar, onde máscaras... nem vê-las nas faces húngaras.

Portugal e Hungria jogam esta terça-feira, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no estádio Puskas Arena, em Budapeste, em jogo da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo árbitro turco Cuneyt Çakir.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.