Bagnaia vence primeira corrida sprint da história. Miguel Oliveira foi sétimo

Francesco Bagnaia (Ducati) fez valer o título na primeira corrida print da história do Mundial de MotoGP. O campeão partiu em segundo, mas acabou por vencer a mini-corrida que antecedeu o Grande Prémio de Portugal, que se realiza no domingo (14.00, Sport TV). Miguel Oliveira foi sétimo.

O piloto português ia em terceiro na última volta depois da queda de italiano Luca Marini (Ducati) que arrastou consigo o compatriota Enea Bastianini (Ducati), mas cometeu um erro e saiu largo numa curva do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, cortando a linha de meta a 2,940 segundos do vencedor.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 0,307, e o antigo campeão mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda) em terceiro, a 1,517.