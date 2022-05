B SAD e Tondela descem. Moreirense vai ao play-off

O Moreirense ganhou este sábado o direito a manter a esperança de se manter na I Liga ao golear o Vizela, por 4-1, beneficiando do empate 2-2 do Tondela, em casa, frente ao Boavista.

Foi uma tarde de emoções fortes nos dois estádios, uma vez que a equipa de Moreira de Cónegos cedo ganhou uma vantagem confortável, pelo que teve de esperar que as coisas corressem a seu favor no outro estádio, onde os tondelenses não podiam vencer o Boavista. Foi mesmo até ao último suspiro, uma vez que os boavisteiros fizeram o empate aos 86 minutos e depois adeptos, jogadores e staff dos cónegos ficaram à espera que não houvesse mais golos em Tondela.

A festa acabou por rebentar assim que soou o apito do árbitro Artur Soares Dias na Beira Alta. O Moreirense vai agora disputar um play-off a duas mãos com o terceiro classificado da II Liga - Rio Ave, Casa Pia e Desp. Chaves -, que será conhecido este domingo.

O Moreirense cedo começou a construir a goleada frente ao Vizela, que viu o seu defesa Ivanildo Fernandes ser expulso logo aos três minutos. Em superioridade numérica, a equipa de Ricardo Sá Pinto chegou à vantagem de três golos à meia hora, com golos de Sori Mané (89"), Artur Jorge (16") e Derik Lacerda (30"). Na segunda parte, os ouvidos estavam em Tondela, mas ainda assim, o Moreirense chegou ao quarto golo por Yan Santos (66"), tendo o Vizela reduzido nos instantes finais por Marcos Paulo.

A desilusão tomou conta de Tondela, que por duas vezes esteve em vantagem frente ao Boavista, mas não conseguiu segurar os três pontos que lhe permitiriam ir ao play-off. A equipa treinada por Nuno Campos, que no dia 22 de maio vai disputar a final da Taça de Portugal frente ao FC Porto, volta assim à II Liga, sete anos depois de ter feito a festa da subida. Os tondelenses foram para o intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo de Sagnan (41"), mas logo no reinício viram Kenji Gorré (51") empatar. A esperança foi devolvida por João Pedro (77"), mas Yusupha Njié confirmou a tendência do Boavista para o empate, alcançando a 16.ª igualdade (12.ª em 22 jogos com Petit como treinador.

Finalmente, o B SAD cedo percebeu que poucas hipóteses teria de se salvar, pois só teria hipóteses se o Moreirense não vencesse e se o Tondela perdesse. Só que os azuis nem conseguiram ganhar a sua partida, empatando 0-0 em Arouca. E assim, quatro anos depois de a sociedade liderada por Rui Pedro Soares ter abandonado o Restelo, conduzindo à separação do Belenenses, a B SAD cai na II Liga e tem o seu futuro em perigo.