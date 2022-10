Avançado Pepê prolonga ligação ao FC Porto até 2027

O futebolista brasileiro Pepê renovou contrato com o FC Porto até 2027, adicionando mais um ano ao anterior vínculo, anunciaram esta sexta-feira os campeões nacionais, pouco depois de terem oficializado a prorrogação do vínculo do compatriota Evanilson.

Pepê: "Estou muito grato pela confiança no meu trabalho"



"O sentimento é de grande felicidade [por renovar]. Estou muito grato pela confiança no meu trabalho, espero dar continuidade ao meu trabalho e fazer uma grande temporada", expressou o avançado, em declarações citadas no sítio oficial dos 'dragões' na Internet.

Pepê, de 25 anos, está a cumprir a segunda época no FC Porto e já somou sete golos e oito assistências nos 54 jogos disputados em todas as prova, tendo sido titular nas 12 partidas dos 'azuis e brancos' em 2022/23, registando um tento e três passes para golo.

"Procurarei dar sempre o meu melhor, porque é muito gratificante sentir o carinho imenso dos adeptos. Vou continuar a trabalhar muito para lhes dar alegrias", desejou o extremo, contratado em fevereiro de 2021 ao Grêmio, por 15 milhões de euros.

Reconhecido pela sua polivalência em campo, o brasileiro culminou a sua temporada de estreia com os seus primeiros êxitos no campeonato e na Taça de Portugal em 2021/22.

"No início, foi diferente, mas fico muito feliz por poder ajudar em posições distintas. Estou muito agradecido pela confiança do 'mister' [Sérgio Conceição] e da sua respetiva equipa técnica no meu trabalho e continuarei a dar o meu melhor em qualquer posição", notou.

Eduardo Gabriel Aquino Cossa, mais conhecido no futebol por Pepê, arrancou 2022/23 a oferecer um golo ao iraniano Mehdi Taremi para a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira ante o Tondela (3-0), da II Liga, sendo reconhecido agora pelas boas exibições.

"Estamos a dar o melhor para que seja igual à época passada. Queremos ser campeões novamente, conquistar todos os títulos e dar essa alegria aos nossos adeptos", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, visita o terreno do Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em duelo da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.