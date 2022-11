Austrália vence a Tunísia e reentra nas contas para o apuramento

Mitchell Duke deu a vitória à Austrália com um cabeceamento de belo efeito.

A Austrália conquistou este sábado os primeiros três pontos no Mundial, ao vencer a Tunísia por 1-0, reentrando assim nas contas do apuramento para os oitavos-de-final da prova.

Tal como contra a França, os australianos entraram com um ritmo alto e com um futebol ameaçador. Depois de algumas oportunidades desperdiçadas, os socceroos chegaram à vantagem aos 23 minutos, após uma jogada rápida, com Craig Goodwin a cruzar e Mitchell Duke a cabecear na área para um golo de belo efeito.

Em desvantagem, a Tunísia foi pressionando os australianos e, aos 45+3', Mskani teve nos pés a melhor oportunidade da equipa, mas rematou ao lado.

Com o 1-0 no marcador, o jogo foi-se mantendo equilibrado até à reta final, onde a Tunísia foi pressionando cada vez mais, obrigando a Austrália a recuar, mas sem conseguir contornar a muralha defensiva australiana, onde Harry Souttar se destacou. Apesar da pressão mais intensa, a Tunísia nunca conseguiu criar verdadeiro perigo. Aos 88 minutos, Khazri arrancou, chutou já dentro da grande área, mas permitiu a defesa de Matthew Ryan.

Este resultado leva a Austrália ao segundo lugar do grupo, com três pontos, ainda que de forma provisória, uma vez que França e Dinamarca só se defrontam às 16.00.

Assim, a França lidera o grupo D com três pontos (e menos um jogo), os mesmos da Austrália. A Dinamarca é terceira, com um ponto, tal como a Tunísia.

Veja o golo da Austrália

0-1, Mitchell Duke, 23 minutos

Boa jogada coletiva da Austrália, finalizada de forma exímia por Mitchell Duke.



Austrália na frente



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #WorldCup #Qatar2022 #sagres #tunisia #australia pic.twitter.com/zBnkEGeQ4V - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 26, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.