Austrália surpreende, vence a Dinamarca e apura-se para os oitavos

A Austrália surpreendeu e derrotou esta quarta-feira a Dinamarca por 1-0. Com este resultado, os socceroos qualificam-se pela segunda vez na história para os oitavos-de-final de um Campeonato do Mundo, repetindo o feito de 2006.

Num jogo em que a Dinamarca dominou praticamente em todos os aspetos, os nórdicos nunca souberam aproveitar o pendor ofensivo que mostraram: com 14 tentativas de golo, apenas três remates foram enquadrados com a baliza. Até que, aos 60 minutos, a Austrália marcou por intermédio de Mathew Leckie que, após receber um passe de Riley McGree, arrancou em direção à baliza defendida por Kasper Schmeichel e, mesmo no meio de dois defesas, conseguiu marcar.

Até final do jogo, a Dinamarca pressionou, mas nunca conseguiu virar o rumo dos acontecimentos, acabando mesmo por ser derrotada. É a primeira vez que os dinamarqueses saem de um Mundial sem vencer qualquer jogo. Este afastamento é uma grande surpresa, afinal a equipa treinada por Kasper Hjulmand tinha chegado às meias-finais do Euro 2020 e no apuramento para o Mundial do Qatar tinha vencido nove dos dez jogos do seu grupo.

