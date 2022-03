Auriol Dongmo vence Taça da Europa a dias dos mundiais

Lançamento do peso

Nem a chuva e o vento impediram Auriol Dongmo de vencer a Taça da Europa de Lançamentos, em Leiria. A atleta portuguesa fez quatro lançamentos acima dos 19 metros e arrecadou o ouro com 19, 68 metros. É a terceira melhor marca de sempre da atleta, depois dos 19.69m e dos 19.90m (melhor marca mundial do ano) conseguidos há duas semanas, nos campeonatos nacionais, em Pombal.

"Correu bem bem. Estava em forma, fiz uma boa preparação. Queria fazer mais, mas com a chuva, estava a escorregar e não foi fácil. Mas estou satisfeita com a minha marca de hoje", disse à agência Lusa Auriol Dongmo no final, acrescentando: "Agora vou focar-me nos Mundiais, que é a competição mais importante. Posso fazer ainda melhor."

A dias de participar nos mundiais de atletismo indoor, em Belgrado (Sérvia) de 18 a 20, Auriol mostra estar em grande forma e é séria candidata a conquistar uma medalha. A luso-camaronesa integra a lista de 12 atletas que vão representar Portugal.