Auriol Dongmo bate melhor marca mundial do ano por três vezes

Auriol Dongmo. A devota de Fátima com braço de ferro sagrou-se campeã da Europa

Lançamento do peso

Auriol Dongmo bateu este sábado a melhor marca mundial do ano no lançamento do peso em pista coberta por três vezes, fixando o novo máximo em 19,61 metros.

No meeting de atletismo cidade de Pombal, na pista da Expocentro, a atual campeã europeia e já qualificada para o Mundial indoor, em Belgrado, em março, fez um concurso de grande nível e por três vezes superou o melhor registo absoluto do ano, que já lhe pertencia com 19,29.

Depois de um nulo e de um outro a pouco mais de 18 metros e meio, fez uma impressionante sequência de quatro lançamentos para lá dos 19 metros - 19,49, 19,13, 19,61 e finalmente 19,53.

Para ter noção do enorme concurso da atleta portuguesa que nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ficou no 4.º lugar, é preciso ver que a segunda classificada (Jessica Inchude) ficou-se pelo 17,15 metros.