Atleta olímpico de equestre Miguel Faria Leal morre aos 61 anos

O atleta olímpico Miguel Faria Leal, que representou Portugal nos saltos de obstáculos dos Jogos Olímpicos Atlanta1996, morreu aos 61 anos, anunciou esta terça-feira o Comité Olímpico de Portugal (COP).

Segundo o COP, o cavaleiro olímpico morreu com 61 anos, com aquele organismo a apresentar "sentidas condolências" à família, à Federação Equestre Portuguesa e à Associação de Atletas Olímpicos de Portugal.

Faria Leal competiu em representação do país em duas dezenas de Taças das Nações, vencendo uma delas com a seleção em Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um dos destaques da carreira, que conta também com Jogos Equestres Mundiais e Europeus, foi a participação em Atlanta1996, em que foi 59.º classificado no concurso de saltos de obstáculos, com o cavalo Surcouf de Revel.