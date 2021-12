Atleta olímpico brasileiro Ian Matos morre aos 32 anos

O atleta brasileiro Ian Matos, que fez parte da equipa olímpica de saltos para a água nos Jogos do Rio2016, morreu na terça-feira, aos 32 anos, em consequência de uma infeção pulmonar.

A informação foi avançada pelo Comité Olímpico Brasileiro (COB), que manifestou "profundo pesar" pelo "prematuro falecimento do saltador olímpico", lembrando o contributo de Ian Matos para o crescimento da modalidade.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.



Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2 - Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2021

O atleta estava internado desde 30 de outubro num hospital da Rio de Janeiro, inicialmente em resultado de uma infeção na garganta, que evoluiu para o esófago e levou, posteriormente, a complicações de foro respiratório.

Nascido no Pará, Ian Matos, cuja especialidade era o trampolim de três metros, começou a destacar-se ainda júnior e disputou vários campeonatos Pan-americanos e Mundiais, além dos Jogos Olímpicos do Rio2016, competição em que foi oitavo classificado.