Atleta neerlandês morre na Meia Maratona de Lisboa

DN com Lusa

Um atleta neerlandês morreu este domingo após a Meia Maratona de Lisboa, revelou a organização numa nota de pesar enviada às redações.

Sem adiantar pormenores, o Maratona Clube de Portugal refere que a notícia foi recebida "com profunda tristeza" e explica que a morte aconteceu depois da prova. Na nota de pesar, a organização endereça ainda as condolências à família do atleta.

Segundo explicou à Lusa fonte da organização, registou-se outra situação médica com gravidade, mas a pessoa afetada encontra-se estável, numa prova marcada pelo calor que se fazia sentir na capital do país.