Atleta morre no hospital após sentir-se mal em prova de triatlo em Lisboa

Morreu na noite de domingo, no hospital, um atleta que se sentiu mal durante o Challenge Lisboa, prova de triatlo que se realizou este fim de semana na zona do Parque das Nações, na capital.

A informação foi confirmada pela organização da competição nas redes sociais.

"É com muita tristeza que confirmamos a morte de um participante do Challenge Lisboa no fim de semana. Durante o segmento de natação, a equipa de segurança reparou que o atleta estava com problemas e deu-lhe assistência médica de imediato. Ele foi transportado para a tenda médica, onde conseguiram reanimá-lo e levá-lo rapidamente para o hospital. No entanto, soubemos que no domingo que o atleta faleceu, infelizmente. Partilhamos as nossas mais profundas condolências à família e amigos do atleta e continuaremos a dar o nosso apoio neste momento tão triste", pode ler-se na nota.