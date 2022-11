Atenção Portugal. Coreia de Paulo Bento empata com Uruguai

O Uruguai marcou passo na estreia no Mundial 2022, ao empatar 0-0 com a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.

Num jogo equilibrado, ambas as equipas anularam-se e chegaram ao fim tal como começaram: com as balizas a zero. Já na reta final, o médio uruguaio Fede Valverde ainda atirou forte ao poste. Do outro lado, Heung-Min Son ainda ameaçou com um remate forte ao lado.

É a primeira vez que a seleção do Uruguai não vence a Coreia do Sul em fases finais de Mundial: 1-0 em 1990; 2-1 em 2010; 0-0 em 2022. Ao mesmo tempo, é também o terceiro empate coreano num Mundial, antes tinha empatado em 1994, frente à Bolívia e em 2002 com a Espanha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Uruguay and Korea Republic begin their campaigns with a point @adidasfootball | #FIFAWorldCup - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

VEJA AQUI TODAS AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.