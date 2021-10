Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal e Jogos Santa Casa (JSC) assinam contrato de patrocínio

A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) e os Jogos Santa Casa (JSC) assinaram um contrato de patrocínio que visa valorizar os atletas que representaram e representam o país.

Este patrocínio vem reforçar o posicionamento da marca Jogos Santa Casa dos últimos anos, centrada no apoio ao desporto nacional, constituindo este apoio uma ferramenta de promoção do talento nacional desportivo, de integração e de coesão social, por via do patrocínio aos Comités Olímpico e Paralímpico de Portugal, a 17 federações desportivas e aos principais eventos desportivos.

Neste contexto, os Jogos Santa Casa consideram pertinente o apoio à AAOP, tendo em conta a sua missão, os seus parceiros e os projetos que pretende desenvolver, designadamente a promoção da ética no desporto e a valorização do estatuto do atleta olímpico, nomeadamente nas questões pós carreira desportiva.

O objetivo é apoiar a AAOP na divulgação dos atletas nacionais, impulsionando os atletas olímpicos a apoiar causas relevantes para a sociedade, cimentadas nos valores olímpicos.

A AAOP é associada da "World Olympian Association". Tem como compromisso fundamental espalhar o espírito olímpico nas comunidades e colaborar ativamente com todas as organizações olímpicas portuguesas.

Segundo Luís Monteiro, Presidente da AAOP, "a Associação tem um propósito bem definido assente em 3 pilares estratégicos: para os atletas, pelos atletas e para a Sociedade este caminho só é possível se for bem planeado e bem executado, ao associarmo-nos a uma instituição como os Jogos Santa Casa que valorizam as Boas Causas, nomeadamente a realização da melhoria do bem-estar das pessoas, e dos mais desprotegidos, estamos a dar um passo afirmativo, no processo de vida desportiva dos atletas Olímpicos, dando-lhes as ferramentas necessárias para encararem a vida tendo a noção que em conjunto, estamos a ajudar atletas que deram e dão tanto à Nação e à Sociedade. #juntossomosmaisfortes!"

Uma ideia partilhada por Nuno Pires, Diretor da Unidade de Patrocínios da SCML, ao reiterar o compromisso dos Jogos Santa Casa no apoio ao desporto nacional.

"Este Patrocínio apresenta objetivos meritórios, indo ao encontro dos valores que a SCML, através do seu Departamento de Jogos (DJ) defende, enquadrando-se no tipo de projetos a que a marca "Jogos Santa Casa" (JSC) se pretende aliar, designadamente a valorização do esforço e do mérito desportivo, bem como à promoção do desporto enquanto motor de coesão social e de estilos de vida saudáveis. OS JSC valorizam igualmente as Boas Causas, nomeadamente a realização da melhoria do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, neste caso atletas que defenderam Portugal ao mais alto nível. Com mais este patrocínio, os Jogos Santa Casa reafirmam seu posicionamento como a única marca em Portugal a apoiar de forma tão abrangente o Desporto Nacional."