Assalto ao museu do Sporting afinal é uma campanha de marketing

Uma mensagem deixada quarta-feira à noite pelo Sporting nas redes sociais deu conta de um assalto ao museu do clube em que teriam sido roubadas as luvas do guarda-redes Adán na conquista do título de 2020/21.

O teor da mensagem não deixava grandes dúvidas sobre a veracidade da notícia, mas depois outros posts colocados pelo clube levantaram algumas dúvidas sobre se não se trataria de uma ação de marketing. "O Departamento de Segurança do SportingCP, juntamente com as autoridades, já conseguiu traçar o perfil do suspeito, identificado como sendo de nacionalidade espanhola, moreno, olhos castanhos, cerca de 1,90 m, porte atlético, bem parecido, vestido com muito bom gosto e estilo", podia ler-se.

E se ainda existiam dúvidas, uma terceira mensagem deixou bem claro que se trata de uma jogada de marketing. "Já foi solicitada a colaboração das autoridades espanholas para tentar capturar o suspeito, que se encontra em lugar incerto", escreveu o Sporting.

E trata-se mesmo de uma ação de marketing, que será totalmente revelada nesta quinta-feira, como se percebe por esta última mensagem: "As autoridades Espanholas emitiram alerta de que o suspeito do assalto poderá estar de volta ao Museu SCP às 13h00."