Ashleigh Barty vence Open da Austrália pela primeira vez

Ashleigh Barty voltou este sábado a dar um título individual à Austrália no seu torneio do Grand Slam, algo que não acontecia há 44 anos, com um triunfo em apenas dois sets sobre a norte-americana Danielle Collins.

O Open da Austrália não tinha um vencedor individual australiano desde 1978, quando Chris O'Neil venceu a prova feminina, dois anos depois de Mark Edmondson ter sido o último homem local a vencer o primeiro 'major' da temporada.

O domínio de Ashleigh Barty ao longo do torneio foi claro e prova disso foi ter terminado sem ceder qualquer set em sete encontros disputados em Melbourne.

Danielle Collins, 30.ª do ranking WTA, ainda ameaçou conseguir vencer um parcial à líder da hierarquia, mas acabou por perder, por 6-3, 7-6 (7-2), em uma hora e 27 minutos.

O primeiro set do encontro foi equilibrado, mas Barty conseguiu quebrar o serviço a Collins ao sexto encontro, passando a vencer por 4-2, depois de ter evitado um ponto de break no seu jogo de serviço anterior.

Este break acabou por ser decisivo no desfecho da primeira partida, que Barty venceu por 6-3.

A disputar a sua primeira final de um torneio de Grand Slam, Collins entrou muito bem no segundo set, quebrou por duas vezes o serviço a Barty - apenas tinha sofrido um break em todo o torneio - e avançou para um 5-1.

A final da edição de 2022 parecia caminhar para um terceiro set, mas Barty voltou a subir o nível de jogo e Collins cometeu alguns erros e, apesar de ter servido duas vezes para fechar o parcial, não conseguiu vencê-lo.

Com uma Rod Laver Arena a empurrá-la para o triunfo, Barty respondeu com duas quebras de serviço e levou o encontro para o tie-break, no qual não deu qualquer hipótese a Collins e somou o seu terceiro torneio do Grand Slam, depois de Roland Garros em 2019 e Wimbledon em 2021.