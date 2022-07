AS Roma de Mourinho contrata Svilar em fim de contrato com o Benfica

O diretor desportivo da AS Roma, Tiago Pinto, com Svilar (ex-guarda-redes do Benfica)

A AS Roma de José Mourinho anunciou hoje a contratação, por cinco épocas, do guarda-redes Mile Svilar, que, em fim de contrato, deixou o Benfica a custo zero, anunciou o clube italiano de futebol. "Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para começar. Quando soube do interesse da AS Roma, fiquei imediatamente empolgado", disse o jovem de 22 anos, vinculado aos transalpinos até 30 de junho de 2027.

O sérvio de 22 anos chegou ao Benfica em 2017, com 18, como uma grande promessa internacional, contudo, pouco tempo depois de Rui Vitória lhe dar a titularidade, deixou de ser aposta principal para a baliza encarnada, não tendo posteriormente convencido nenhum dos vários treinadores com quem foi trabalhando.

Quando era treinador do Manchester United, José Mourinho venceu o Benfica na Luz, por 1-0, com um tento facilitado por Svilar, mas o português só teve elogios para o então adversário. "Gosto deste miúdo porque sai da baliza e não tem medo. É um grande, grande talento. O Svilar é fera, vai ser um dos grandes guarda-redes", disse, na altura, o técnico dos red devils.

O apreço pelo jovem guarda-redes é confirmado agora com a sua contratação para a AS Roma, facto que deixou Svilar motivado. "Trabalhar com um treinador como José Mourinho é inacreditável e estou pronto para fazer tudo o que puder para ajudar a equipa", prometeu o atleta que chegou a Portugal oriundo do Anderlecht, da Bélgica.

Tiago Pinto, diretor-geral da Roma, elogiou "um jovem jogador com um grande futuro pela frente", considerando que Svilar "tem um grande potencial e uma forte ética de trabalho". "Com a contratação dele, não estamos apenas focados em melhorar as nossas perspetivas no curto prazo, mas também em construir as melhores bases possíveis para o futuro do clube", reforçou.

Svilar vai envergar a camisa nº 99 dos giallorossi, que já tinham contratado o seu compatriota Nemaja Matic, também ex-Benfica, e terá a concorrência do português Rui Patrício na baliza da AS Roma.