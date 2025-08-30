As datas do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões

A UEFA divulgou este sábado, 30 de agosto, o calendário completo da fase regular da Liga dos Campeões 2025/26. Veja as datas dos jogos do Benfica e do Sporting na competição:Benfica:16 September 2025 (20:00): Qarabağ FK (casa)30 September 2025 (20:00): Chelsea FC (fora)21 October 2025 (20:00): Newcastle United FC (fora)5 November 2025 (20:00) Bayer 04 Leverkusen (casa)25 November 2025 (17:45): AFC Ajax (fora)10 December 2025 (20:00): SSC Napoli (casa)21 January 2026 (20:00): Juventus (fora)28 January 2026 (20:00) Real Madrid C.F. (casa) Sporting:18 September 2025 (20:00): FC Kairat Almaty (casa)1 October 2025 (20:00): SSC Napoli (fora)22 October 2025 (20:00): Olympique de Marseille (casa)4 November 2025 (20:00): Juventus (fora)26 November 2025 (20:00): Club Brugge KV (casa)9 December 2025 (17:45): FC Bayern München (fora)20 January 2026 (20:00): Paris Saint-Germain (casa)28 January 2026 (20:00): Athletic Club (fora)