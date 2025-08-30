Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As datas do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões
As datas do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões

Benfica começa a 16 de setembro com o Qarabag; Sporting arranca dois dias depois contra o FC Kairat Almaty.
A UEFA divulgou este sábado, 30 de agosto, o calendário completo da fase regular da Liga dos Campeões 2025/26. Veja as datas dos jogos do Benfica e do Sporting na competição:

Benfica:

16 September 2025 (20:00): Qarabağ FK (casa)

30 September 2025 (20:00): Chelsea FC (fora)

21 October 2025 (20:00): Newcastle United FC (fora)

5 November 2025 (20:00) Bayer 04 Leverkusen (casa)

25 November 2025 (17:45): AFC Ajax (fora)

10 December 2025 (20:00): SSC Napoli (casa)

21 January 2026 (20:00): Juventus (fora)

28 January 2026 (20:00) Real Madrid C.F. (casa)

Sporting:

18 September 2025 (20:00): FC Kairat Almaty (casa)

1 October 2025 (20:00): SSC Napoli (fora)

22 October 2025 (20:00): Olympique de Marseille (casa)

4 November 2025 (20:00): Juventus (fora)

26 November 2025 (20:00): Club Brugge KV (casa)

9 December 2025 (17:45): FC Bayern München (fora)

20 January 2026 (20:00): Paris Saint-Germain (casa)

28 January 2026 (20:00): Athletic Club (fora)

