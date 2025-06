As cinco nove regras da MLS para combater o anti-jogo e cativar o público americano

A medida que, à partida, terá mais impacto tem a ver com o tempo que os jogadores levam a deixar o campo quando são substituídos. Assim, para acabar com a lentidão dos atletas das equipas que estão a vencer, o árbitro vai dar 10 segundos para eles abandonarem as quatro linhas, que se não forem cumpridos obrigará a que a equipa infratora fique com 10 jogadores durante um minuto. Há só duas exceções, que têm a ver com os futebolistas que estão lesionados e com as substituições dos guarda-redes.