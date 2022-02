Artur Soares Dias vai dirigir clássico Sporting-FC Porto para a Taça de Portugal

O árbitro Artur Soares Dias vai dirigir o clássico entre Sporting e FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Soares Dias, de 42 anos, vai ser coadjuvado pelos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, e pelo quarto árbitro Tiago Martins, enquanto Hugo Miguel foi designado para videoárbitro (VAR).

No 22.º jogo entre grandes, o juiz portuense vai estrear-se num 'clássico' entre Sporting e FC Porto no Estádio José Alvalade, em Lisboa, naquela que será também a primeira vez que arbitra um embate entre os rivais para a Taça.

Soares Dias esteve em quatro triunfos caseiros dos 'dragões', o último das quais em 2017/18, quando os 'azuis e brancos' se impuseram aos 'leões' por 2-1, com golos de Marcano e Brahimi, contra o golo sportinguista de Rafael Leão.

Antes, tinha estado nas vitórias do FC Porto em casa frente ao Sporting em 2014/15, por 3-0, em 2013/14, por 3-1, e 2010/11, por 3-2, e no triunfo 'leonino' em 2015/16, por 3-1, sempre em jogos da I Liga.

Esta temporada, o internacional desde 2010 arbitrou o triunfo do Sporting no terreno do Benfica, por 3-1, em 3 de dezembro de 2021, para o campeonato, tendo também dirigido apenas um jogo do FC Porto, a vitória na visita ao Gil Vicente, por 2-1, em 24 de setembro de 2021.

Sporting e FC Porto defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A segunda mão está marcada para 20 de abril, no Porto.

No outro jogo da primeira mão das 'meias', entre Tondela e Mafra, da II Liga, marcado para quinta-feira, às 20:15, vai estar o árbitro Vítor Ferreira, contando com Rui Costa no VAR e com os assistentes Nélson Cunha e Inácio Pereira.