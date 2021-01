Artur Soares Dias vai arbitrar o dérbi Sporting-Benfica

Soares Dias, de 41 anos, já dirigiu cinco dérbis lisboetas, todos para o campeonato e no Estádio José Alvalade.

No 19.º clássico que vai arbitrar, Soares Dias vai contar com Hugo Miguel, da associação de Lisboa, no videoárbitro. O dérbi entre Sporting, líder do campeonato com 39 pontos, e Benfica, terceiro com 33, está marcado para segunda-feira, às 21.30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.