Argumentos que fazem de Benzema o grande favorito a ganhar a Bola de Ouro

Karim Benzema é o grande favorito na corrida à Bola de Ouro 2022, cujo vencedor será esta segunda-feira anunciado pela revista francesa France Football, numa cerimónia em Paris. Pela primeira vez, o prémio vai distinguir o melhor futebolista durante a época desportiva e não no ano civil, tal como era tradição desde a primeira edição em 1956. E o avançado francês parece ter argumentos mais do que suficientes para arrecadar o prémio pela primeira vez, afinal teve uma temporada de 2021/22 de sonho, durante a qual marcou 49 golos em 53 jogos oficiais pelo Real Madrid e pela seleção francesa, sendo decisivo nas conquistas da Liga dos Campeões e da Liga espanhola, tendo ainda sido o melhor marcador dessas duas competições, com 27 e 15 golos, respetivamente.

A confirmar-se a eleição, Benzema tornar-se-á no segundo jogador mais velho de sempre a ganhar a Bola de Ouro, a dois meses e dois dias de festejar o seu 35.º aniversário. O francês ficará ainda a uma larga distância do inglês Stanley Matthews, o primeiro premiado pela France Football em 1956, quando tinha 41 anos e representava o Blackpool, mas para trás podem ficar o guarda-redes russo Lev Yashin e o argentino Lionel Messi, que receberam o troféu no ano em que fizeram 34 anos.

Na lista de 30 finalistas apenas Robert Lewandowski parece ter argumentos para lutar com Karim Benzema por aquele que é o mais prestigiado prémio do futebol mundial. O avançado polaco, de 34 anos, que em 2021 venceu o FIFA World Player of the Year, mas foi relegado para o segundo lugar (atrás de Messi) na eleição da Bola de Ouro, fez 54 golos em 47 jogos pelo Bayern Munique e pela seleção polaca, enquanto em termos coletivos ajudou os bávaros a conquistar a Bundesliga, na qual foi o melhor marcador (35 golos), e a Supertaça alemã. Contudo, o facto de o agora jogador do Barcelona (transferido no verão por 45 milhões e euros) ter ficado longe da final da Champions da época passada (o Bayern foi eliminado nos quartos-de-final pelo Villarreal) será um trunfo importante e provavelmente decisivo para Benzema.

Messi e CR7 fora do pódio?

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois grandes dominadores da Bola de Ouro desde 2008 - sete para o argentino e cinco para o português -, estão entre os 30 nomeados, mas ao que tudo indica haverá poucas possibilidades de, pelo menos, um deles terminar no pódio, algo que não acontece desde 2006. Aos 35 anos, Messi teve uma difícil temporada de estreia pelo Paris Saint-Germain, com apenas 11 golos marcados em 34 jogos, enquanto Cristiano Ronaldo, dois anos mais velho, teve um regresso difícil ao Manchester United, embora na temporada passada tenha alcançado melhores números que o rival: 24 golos em 39 jogos. Contudo, o argentino conquistou a Liga francesa, enquanto o português não alcançou qualquer título.

Entre os principais candidatos a terminar no pódio está o extremo Vinícius Júnior, de 22 anos, que marcou o golo que permitiu ao Real Madrid vencer o Liverpool na última final da Liga dos Campeões. Trata-se, afinal, da grande esperança do futebol brasileiro em voltar a conquistar a Bola de Ouro nos próximos anos, algo que Neymar não conseguiu e este ano nem está nomeado. Aliás, desde Kaká, em 2007, que o Brasil não tem uma das suas estrelas a ser coroada com o prémio de melhor futebolista do mundo. Mas há mais candidatos ao pódio, nomeadamente o avançado francês Kylian Mbappé, do PSG. É certo que a nível coletivo só conquistou a Liga francesa numa equipa milionária, mas os 46 golos em 51 jogos oficiais pelo clube e pela sua seleção são um currículo apreciável, além do mais foi o melhor marcador da Liga francesa. E há ainda o fenómeno Erling Haaland, que na época passada marcou 40 golos em 39 partidas oficiais pelo Borussia Dortmund e pela Noruega e que aos 22 anos começa - tal como Mbappé (23) - a apontar à conquista da Bola de Ouro nos próximos anos.

Quatro portugueses finalistas

Mas entre os jogadores campeões europeus pelo Real Madrid, não seria estranho ver o guarda-redes belga Thibaut Courtois num lugar do pódio, uma vez que foi decisivo na época brilhante da equipa de Carlo Ancelotti. Mas entre os finalistas vencidos, o Liverpool, há que ter sempre em conta Mohamed Salah e Sadio Mané, que este verão se transferiu para o Bayern Munique. Ambos foram decisivos numa época em que os reds chegaram a todas as finais (venceram a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga) e ficaram em segundo na Premier League, atrás de um Manchester City, que tem como nomeados Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez, João Cancelo e Bernardo Silva.

Portugal está, aliás, bem representado entre os 30 candidatos, pois além da dupla do City e de Cristiano Ronaldo, claro, conta ainda na lista com o avançado Rafael Leão, que ao serviço do AC Milan foi considerado o melhor jogador da Série A italiana da última temporada.

Já que falamos em Portugal, destaque ainda para dois jogadores que jogaram na I Liga na época passada. Luis Díaz, que em janeiro se transferiu do FC Porto para brilhar em Liverpool. Aliás, o clube inglês enamorou-se também do uruguaio Darwin Núñez, que também está nos 30 finalistas devido à excelente época que fez pelo Benfica, sobretudo na Liga dos Campeões.

