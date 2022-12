Árbitro que mostrou 10 vermelhos num jogo volta a apitar a seleção (com vídeo)

A FIFA nomeou esta quinta-feira o árbitro argentino Facundo Tello, de 40 anos, para dirigir o Portugal-Marrocos, este sábado às 15.00 horas, dos quartos-de-final do Mundial 2022.

Curiosamente, trata-se do mesmo juiz que esteve na derrota da seleção nacional frente à Coreia do Sul, por 2-1, na última jornada do Grupo H, numa altura em que a equipa das quinas já estava apurada.

Facundo Tello esteve ainda no Suíça-Camarões (1-0), da primeira jornada da Grupo G.

Trata-se de um árbitro que é internacional desde 2019, tendo estado no Campeonato Sul-Americano de sub-20 e na Taça Árabe da FIFA no ano passado. Em novembro dirigiu o Troféu dos Campeões da Argentina, entre o Boca Juniors e o Racing Avellaneda, jogo durante o qual mostrou dez cartões vermelhos.

VEJA O JOGO EM QUE MOSTROU DEZ CARTÕES VERMELHOS: