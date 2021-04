Árbitro condenado a 15 meses de prisão por marcar penálti que não existiu

Se a moda pega... Um tribunal da Sérvia condenou esta quinta-feira um árbitro de futebol a uma pena de 15 meses de prisão, depois de dar como provado que abusou da sua posição para marcar um penálti inexistente.

O "crime" aconteceu num jogo realizado em maio de 2018, em que Srdjan Obradovic marcou uma grande penalidade a favor do Spartak Subotica, na receção ao Radnicki. O jogo da primeira divisão sérvia valia o acesso às competições europeias e terminou com a vitória do Spartak, por 2-0, com ambos os golos a serem marcados da marca dos onze metros. Um deles polémico e que acabou em tribunal.

O juiz da partida considerou que um jogador do Radnicki havido tocada a bola com a mão na sua grande área e marcou penálti. Uma decisão "escandalosa", segundo a Imprensa sérvia, que viria a acabar no tribunal

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas segundo o Tribunal Superior de Novi Sad isso não aconteceu e por isso condenou o árbitro a 15 meses de prisão, além de o banir da arbitragem por dez anos. Segundo a agência de notícias sérvia Tanjug, Obradovic ficou ainda impedido de exercer qualquer cargo na Federação Sérvia de Futebol.

A decisão é passível de recurso, mas é caso para dizer que se a moda pega, os tribunais vão ter vida difícil na Sérvia, país onde há dias um árbitro não viu um golo limpo de Ronaldo no Sérvia-Portugal.

Veja aqui o lance