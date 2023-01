Arábia Saudita ou África do Sul? A gaffe de Ronaldo na apresentação

Cristiano Ronaldo cometeu esta terça-feira uma gaffe durante a sua apresentação como reforço do Al Nassr, ao afirmar que se havia mudado para a África do Sul em vez de dizer Arábia Saudita.

"Não é o fim da minha carreira vir para a África do Sul", afirmou durante a conferência de imprensa, ao ser apresentado no clube de Riad, onde milhares de adeptos comemoraram a sua contratação - um acordo avaliado em cerca de 200 milhões de euros.

Did he just say South Africa? pic.twitter.com/ciAWtPOREd - WORLANYO (@WORLANYO94) January 3, 2023

Ronaldo, 37, que jogou toda a sua carreira na Europa, cometeu a gaffe após falar das ofertas que, segundo ele, chegaram de todo o mundo após a sua saída do Manchester United.

"Tive muitas ofertas na Europa, muitas no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal", disse o atacante português, que chegou à capital da Arábia Saudita, um dos estados mais ricos em petróleo, na noite de segunda-feira.

Ronaldo teve uma receção estrondosa num Mrsool Park lotado, com capacidade para 25.000 pessoas, que explodiu em aplausos e pirotecnia quando o jogador apareceu com o uniforme amarelo e azul do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ruma ao futebol saudita após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e, entre as duas passagens pelos ingleses, representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.