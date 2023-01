Árabes já gritaram duas vezes o "siii" de Ronaldo

Um susto, dois golos, três boas oportunidades, dois toques de calcanhar vistosos e um estádio inteiro a ovacioná-lo. Foram assim esta quinta-feira os 61 minutos da estreia prometedora de Ronaldo nos relvados sauditas (foi considerado o homem do jogo), num jogo que marcou o reencontro com Messi, um particular animado realizado em Riade, que colocou frente a frente um misto de estrelas da liga saudita e o Paris Saint-Germain, e que terminou com a vitória dos franceses por 5-4.

Ronaldo voltou a competir cerca de um mês depois - o último jogo foi frente a Marrocos, no Mundial do Qatar, a 10 de dezembro, quando saltou do banco aos 51 minutos no desafio que ditou o adeus de Portugal na prova -, ele que fez a sua estreia nos relvados sauditas, depois de ter assinado um contrato milionário de duas épocas e meia com o Al Nassr.

Messi, também adorado para aqueles lados do Médio Oriente, abriu o marcador aos três minutos, a corresponder com um toque subtil a uma assistência de Neymar. Três minutos depois, Ronaldo dispôs de uma boa oportunidade, mas permitiu a defesa de Navas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aos 31", o avançado português e o guarda-redes do PSG foram de novo protagonistas. CR7 tentou cabecear uma bola na área e foi atingido na cara pelo guarda-redes costa-riquenho (ficou uma uma marca bem visível). Apesar dos protestos, o árbitro assinalou penálti e Ronaldo, que chegou a ser assistido, marcou, fazendo o seu famoso festejo e ouvindo "siii" das bancadas.

Minutos depois, Bernat foi expulso com um vermelho direto. Mas mesmo em inferioridade numérica, o PSG fez o 2-1, por Marquinhos, após assistência de Mbappé. Os franceses, porém, não ficaram muito tempo em vantagem. Culpa de Ronaldo, que bisou em cima do intervalo - depois de cabecear ao poste, não falhou na recarga aproveitando um mau alívio de Sergio Ramos.

Apesar de algumas notícias indicarem que Ronaldo só ia jogar 45 minutos, o português entrou para a segunda parte, tal como Messi. E por pouco não marcou o terceiro logo a abrir, mas deixou-se antecipar por Navas. Talvez por o contrato contemplar que as duas estrelas tinham de jogar uma hora, aos 61" e 63", respetivamente, ambos foram substituídos. Antes, porém, assitiram no campo a mais dois golos - Jang Hyun-Soo marcou para os sauditas e Mbappé para os franceses. Antes do final, Ekitike fez o 5-3 para o PSG (os portugueses Renato Sanches, Danilo, Vitinha e Nuno Mendes também jogaram) e Talisca reduziu para os saudistas.

Refira-se que com os dois golos marcados, CR7 apanhou Messi no no confronto entre ambos - em 37 jogos um contra o outro, marcaram 23 golos cada.

nuno.fernandes@dn.pt