Anular desvantagem de 48 segundos para Vingegaard é o objetivo de João Almeida na última semana da Vuelta

João Almeida chega à última semana da Volta a Espanha (Vuelta) bem colocado para ser o primeiro português a vencer uma Grande Volta. Está a 48 segundos de Jonas Vingegaard (Visma). Anular a desvantagem não será fácil, mas o ciclista português promete “lutar por todos os segundos”, reconhecendo que “tudo se vai resumir à capacidade física”“Têm sido duas semanas muito duras de corrida, mas estamos à espera de uma última semana também muito dura, com muito desnível, chegadas em alto, e um contrarrelógio. Esperamos manter a boa forma e sem azares”, disse o ciclista da Emirates, esta segunda-feira, dia 9 de setembro, numa videoconferência de imprensa com a comunicação social portuguesa.A vitória no Angliru correu Mundo e mostrou que ele pode vencer Vingegaard (foi 2.º nessa etapa) e Joxean Fernández Matxin, diretor desportivo da UAE Emirates, disse acreditar que João Almeida pode levar a melhor no duelo final da Vuelta, que termina dia 14 em Madrid. E o corredor de A-dos-Francos quer “corresponder às expectativas” dos portugueses, da equipa e dele próprio, mas admite que “vai ser difícil” vencer a prova. Mesmo que termine na segunda posição na classificação geral, João Almeida irá igualar Joaquim Agostinho, que terminou em segundo a Vuelta em 1976. “É uma honra, mas são tempos diferentes, provavelmente nessa época era mais difícil, mas dá-me mais motivação poder fazer o que ele fez”, sublinhou o ciclista da UAE.O pelotão regressa na terça-feira à estrada, depois de um dia de descanso, para mais 167 km, na 16.ª etapa.