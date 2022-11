Os 26 convocados que Fernando Santos vai levar ao Mundial do Qatar são revelados amanhã à tarde. O lote de eleitos não deverá ter muitas surpresas, com o selecionador a apostar no seu habitual núcleo duro. Mas ao DN, quatro antigos internacionais avançam as suas escolhas, sendo que a chamada do jovem benfiquista António Silva é unânime. Vitinha, avançado do Sporting de Braga, também é reclamado por Carlos Xavier e Augusto Inácio.