Antigo jogador portista Rabah Madjer arrisca 18 meses de prisão

Promotores do Ministério Público argelino pediram esta quinta-feira 18 meses de prisão para o antigo futebolista do FC Porto Rabah Madjer, durante o julgamento por fraude do ex-jogador.

Madjer, de 63 anos, que ficou famoso por marcar, de calcanhar, um dos golos do FC Porto na vitória sobre o Bayern Munique (2-1) na final da Taça dos Campeões Europeus em 1986-87, está a ser julgado por várias acusações.

Além de fraude, o também ex-selecionador nacional da Argélia é acusado de falsificação de documentos e declarações falsas, de acordo com a imprensa local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O argelino, que foi proprietário de dois jornais, é acusado de ter continuado a receber as receitas de publicidade pública durante um ano após o encerramento dos jornais.

A agência nacional de publicação e publicidade da Argélia (ANEP) exigiu a devolução dessas taxas, bem como o pagamento de danos.

O veredicto está previsto para 9 de junho.